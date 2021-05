https://it.sputniknews.com/20210530/brunetta-il-boom-economico-in-italia-sta-arrivando-11502849.html

Brunetta, il boom economico in Italia sta arrivando

Brunetta, il boom economico in Italia sta arrivando

Il miracolo economico dell'Italia, 4.0, è in arrivo secondo il ministro forzista Brunetta. Lo vede, è frutto di una positività crescente. 30.05.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, vede per l’Italia l’alba di un nuovo boom economico, quello dei nostri nonni (per alcuni padri o bisnonni) del miracolo economico post seconda guerra mondiale.La sua è una sensazione, “anzi, è più che una sensazione, che siamo alla vigilia di un nuovo boom economico”, ha detto intervistato dal quotidiano La Repubblica come citato da Fanpage.Non dobbiamo sprecare questa occasione non solo come governo, ma “come Paese”, una “occasione unica e irripetibile” che va accompagnata dalle riforme.I primi 25 miliardi tra agosto e settembreE mentre ammette che “il Pnrr ancora non c’è”, il ministro Brunetta pronostica che “i primi 25 miliardi dovrebbero arrivare tra agosto e settembre”.“Chi ci ha preceduto aveva previsto un piano con circa 200 miliardi di solo finanziamento europeo da spendere e una sola pagina di riforme. Noi abbiamo portato quei miliardi a 235, aggiungendovi più di 30 miliardi di risorse nazionali, ma le pagine di riforme sono quaranta”, adesso ha detto Brunetta per segnare la differenza con il precedente governo.Il decreto semplificazioniIl decreto semplificazioni sarà un “trittico di interventi” che riguarderà: “governance del Pnrr, semplificazioni e reclutamento della nuova Pa con concorsi veloci, digitali e trasparenti con al centro il merito”, ha garantito Brunetta.

