Brasile: folla protesta contro la gestione di Bolsonaro della pandemia di COVID-19

"Sono qui per sostenere l'urlo di milioni di persone in Brasile perché ne abbiamo avuto abbastanza, non possiamo sopportare questo genocidio. Uccidere i brasiliani sia per il virus che per la fame, siamo arrivati per dire che vogliamo l'impeachment di Jair Bolsonaro adesso", ha detto Guilherme Boulos, rappresentante del Partito Socialismo e Libertà del Brasile.