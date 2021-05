https://it.sputniknews.com/20210530/bollettino-di-oggi-2949-contagi-44-morti-6574-guariti-11511170.html

Covid in Italia: meno contagi, vittime e ricoveri nell'ultimo giorno

Covid in Italia: meno contagi, vittime e ricoveri nell'ultimo giorno

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 2.949 nuove infezioni di coronavirus su 164.495 tamponi, rivelano i dati del bollettino del... 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T16:59+0200

2021-05-30T16:59+0200

2021-05-30T17:10+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/11432583_0:114:3073:1842_1920x0_80_0_0_3877b3e217b5f3e0f488e22631e90fe8.jpg

34.073.292 sono le dosi di vaccino somministrate fino ad ora in Italia, mentre il numero delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è 11.710.952 (19,76 % della popolazione).Con i 2.949 contagi odierni, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.216.003.Nell'ultimo giorno a 6.574 persone, 995 in meno di ieri, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti raggiunge quota 3.851.661, pari al 91,3% dei casi totali.Le vittime del Covid nell'ultimo giorno sono state 44, 39 in meno di ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso nel Paese 126.046 persone, circa il 3% dei casi totali.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia