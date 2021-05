https://it.sputniknews.com/20210530/afghanistan-10-morti-e-8-feriti-durante-un-matrimonio-per-un-colpo-di-mortaio-11503255.html

Afghanistan, 10 morti e 8 feriti durante un matrimonio per un colpo di mortaio

Almeno 10 civili sono stati uccisi la scorsa notte e altri otto feriti dall'impatto di un proiettile durante un matrimonio nell'Afghanistan orientale. 30.05.2021, Sputnik Italia

Un colpo di mortaio è atterrato su una casa nella zona di Anarjoy, nella provincia di Kapisa, dove si stava tenendo la cerimonia, mentre nella zona era in corso uno scontro tra le forze di sicurezza e i talebani, ha riferito Tolo News, citando una fonte anonima.Nel frattempo, gli insorti rifiutarono il proprio coinvolgimento e incolpano l'evento alle forze governative.I negoziati inter-afghani in corso a Doha dalla metà di settembre non hanno finora portato a una riduzione della violenza nel paese. Solo nei primi tre mesi del 2021, il conflitto armato ha ucciso 573 civili e ne ha feriti altri 1.210, secondo la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA).

talebani, esplosione, afghanistan