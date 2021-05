https://it.sputniknews.com/20210530/ad-ekaterinburg-feriti-ragazza-minorenne-e-agente-della-guardia-nazionale-con-colpi-di-arma-da-11514394.html

Ad Ekaterinburg feriti ragazza minorenne e agente della Guardia Nazionale con colpi di arma da fuoco

Una ragazza e un membro della Guardia Nazionale russa sono rimasti feriti in una sparatoria nella città di Ekaterinburg avvenuta oggi e stanno ricevendo cure... 30.05.2021, Sputnik Italia

Secondo il ministero, uno sconosciuto ha aperto il fuoco da una delle case situate in 'ulitsa Borodina' ad Ekaterinburg. Secondo il ministero della Salute della regione di Sverdlovsk (regione di Ekaterinburg, Urali - ndr), la ragazza raggiunta dai proiettili si trova in condizioni gravi mentre il rappresentante delle forze di sicurezza ha riportato una ferita alla gamba. In base alle testimonianze, durante l'accaduto sono stati sparati circa 50 colpi. L'assalitore è stato arrestato, ha rilevato il ministero dell'Interno.

