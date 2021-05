https://it.sputniknews.com/20210529/vertice-putin-biden-capo-nazioni-unite-spera-in-un-dialogo-su-controllo-armamenti-a-ginevra-11496455.html

Vertice Putin-Biden: Capo Nazioni Unite spera in un dialogo su controllo armamenti a Ginevra

L'incontro, programmato per il 16 giugno a Ginevra, riguarderà numerosi temi tra cui lo sviluppo delle relazioni russo-americane, le problematiche di stabilità... 29.05.2021, Sputnik Italia

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres accoglie con favore l'accordo per tenere il vertice Russia-USA a Ginevra e spera che il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden inizieranno un dialogo sul rilancio del regime di controllo delle armi, anche attraverso un nuovo trattato per sostituire il New START, ha affermato il portavoce di Guterres a Sputnik sabato.Il New START è l'unico accordo sul controllo delle armi tra i due paesi ancora in vigore. Il trattato in vigore dal 2011 prevede che ciascuna parte riduca il proprio arsenale nucleare a un totale di 700 missili, 800 lanciatori e 1.550 testate dispiegate.A febbraio, Mosca e Washington hanno concordato di estendere l'accordo per altri cinque anni senza rinegoziare i propri termini. Il trattato scadrà il 5 febbraio 2026.

