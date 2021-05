https://it.sputniknews.com/20210529/vaccinazioni-covid-dal-3-giugno-via-alla-campagna-di-massa-senza-fascia-deta-11484234.html

Vaccinazioni Covid, dal 3 giugno via alla campagna di massa senza fascia d’età

Vaccinazioni Covid, dal 3 giugno via alla campagna di massa senza fascia d’età

Al via la campagna di massa, viene meno la fascia di età, tutti possono registrarsi sulle piattaforme regionali. Presto anche i 12-15 anni. 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T09:35+0200

2021-05-29T09:35+0200

2021-05-29T09:37+0200

coronavirus in italia

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10343883_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_ee0aadb9df550e9e40fc58023d19808b.jpg

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi il generale Francesco Figliuolo, Commissario straordinario all’emergenza sanitaria e responsabile della campagna vaccinale Covid-19, dal prossimo 3 giugno partirà la fase più avanzata, in cui chiunque potrà prenotarsi senza più vincoli legati alla fascia d’età.Dallo stesso giorno partiranno anche i centri vaccinali aziendali, qui le somministrazioni saranno rivolte in particolare agli operai che lavorano all’interno delle aziende.E mentre si attende che l’Aifa dia la sua approvazione al vaccino Pfizer per la fascia di età 12 – 15 anni, dopo l’approvazione data dall’Ema, le Regioni italiane sono passate alla vaccinazione dei maturandi che dal prossimo mese si presenteranno in classe per sostenere l’esame di maturità. L’obiettivo è quello di coprire quanti più alunni possibile, per evitare focolai Covid-19 durante gli esami di stato.Quando potranno essere vaccinati i 12 – 15 anni?Per quanto riguarda l’apertura alle vaccinazioni della fascia di età 12 – 15 anni, il generale Figliuolo ha spiegato che la somministrazione dello Pfizer per loro non avrà un canale diverso:Si tratta di una ulteriore cospicua porzione della popolazione italiana, che conta ben 2,3 milioni di giovani adolescenti che potranno proteggersi contro Sars-CoV-2. Questi riceveranno Pfizer.Anche se non è previsto un canale preferenziale, le Regioni hanno autonomia. Ciò vuol dire che potranno prevedere forme di organizzazione diverse per loro. Ad esempio potrebbero decidere di far vaccinare i 12-15 anni presso i pediatri, le farmacie o i medici di famiglia. Ma dato che Pfizer è particolarmente delicato da trattare (richiede la conservazione a -79°C) è presumibile che riceveranno la dose presso uno dei principali hub già attivi da tempo.Ad ogni modo, l’obiettivo di Figliuolo è vaccinarli prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

https://it.sputniknews.com/20210522/covid-italia-lazio-a-figliuolo-100mila-dosi-per-compensare-quelle-ai-non-residenti-11267985.html

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccino