USA lavorano con alleati per sanzionare i principali funzionari bielorussi

Poiché il Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile (ICAO) ha sottolineato l'importanza di stabilire i fatti alla base della... 29.05.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti stanno lavorando con l'UE e gli altri partner per sviluppare sanzioni mirate contro i funzionari chiave delle autorità bielorusse, ha annunciato venerdì il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki in un comunicato officiale.Inoltre, gli Stati Uniti reintrodurranno le sanzioni di "blocco completo" precedentemente revocate contro nove imprese statali bielorusse a partire dal 3 giugno. Psaki ha anche trasmesso che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta lavorando a un nuovo ordine esecutivo, che dovrebbe essere presentato al presidente Joe Biden per una revisione, "che fornirà agli Stati Uniti maggiori autorità per imporre sanzioni su elementi del regime di Lukashenko, la sua rete di supporto e quelli che sostengono la corruzione, le violazioni dei diritti umani e gli attacchi alla democrazia". Tutto questo clamore internazionale è stato causato dagli eventi del 23 maggio, quando dopo una falsa minaccia di bomba a bordo, un volo Ryanair da Atene a Vilnius è stato deviato dalla sua rotta e ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Minsk.A bordo dell'aereo c'era Roman Protasevich, il fondatore del canale telegramma dell'opposizione bielorussa Nexta, che da diversi anni vive in Polonia mentre era ricercato a casa. Poco dopo l'atterraggio e un controllo d'identità all'aeroporto, Protasevich, il cui canale è considerato estremista dalle autorità bielorusse, è stato arrestato dal KGB del paese. Per una serie di accuse penali, tra cui l'organizzazione di disordini civili, il giornalista potrebbe ora andare in contro fino a quindici anni di carcere.A seguito di una tempesta di critiche da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, le autorità bielorusse hanno affermato che l'amministrazione aeroportuale ha ricevuto la segnalazione di una possibile bomba a bordo del velivolo via e-mail e che al pilota non è stato ordinato di atterrare ma si è trattato di una sua spontanea decisione. Poco dopo, la presunta comunicazione del pilota con l'operatore aeroportuale è stata resa pubblica dalle autorità, e apparentemente non conteneva richieste o minacce per l'equipaggio del volo.Poiché tecnicamente tutti i paesi europei hanno imposto il divieto di volo sullo spazio aereo bielorusso, giovedì la missione permanente della nazione dell'Europa orientale presso l'ONU ha emesso note di protesta a diversi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e agli Stati Uniti, condannando la discussione chiusa di questa settimana sulla questione, a seguito della quale hanno denunciato le azioni delle autorità bielorusse, sostenendo che l'aereo è stato costretto ad atterrare da un caccia jet militare.

