Un'asteroide più grande della Tour Eiffel sfiorerà la Terra la prossima settimana

Un asteroide più grande della torre Eiffel volerà vicino alla Terra la prossima settimana, ha affermato la NASA. I ricercatori stimano che 2021 KT1 abbia dimensioni tra i 150 e 350 metri di lunghezza. L'asteroide viaggia ad una velocità estrema di oltre 64mila chilometri orari. La NASA dice che il corpo celeste sfreccerà oltre il nostro pianeta ad una distanza di circa 7 milioni di chilometri, che è quasi 19 volte la distanza tra la Terra e la Luna.L'agenzia spaziale ha comunque classificato l'asteroide 2021 KT1 come asteroide potenzialmente pericoloso a causa delle sue grandi dimensioni.La NASA monitora infatti circa 26.000 oggetti vicini alla Terra, le cui orbite li portano in prossimità del nostro pianeta. Ogni 10.000 anni si prevede che un asteroide di dimensioni superiori ai 100 metri raggiunga la superficie terrestre e causi grandi distruzioni o produca onde di marea che possono inondare le zone costiere basse.Nonostante le previsioni cupe, la NASA afferma che la minaccia di asteroide risulta molto più piccola rispetto al rischio di fare incidenti automobilistici o soffrire di malattie, o ancora disastri naturali di altro tipo.La NASA sta attualmente lavorando a un progetto chiamato DART che lo aiuterà a deviare asteroidi potenzialmente pericolosi. Durante la missione spaziale, prevista per il 2022, l'agenzia spaziale farà schiantare una sonda in un doppio asteroide, Didymos.

