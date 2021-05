https://it.sputniknews.com/20210529/trovato-uno-dei-piu-antichi-monumenti-di-guerra-della-siria-11486637.html

Trovato uno dei più antichi monumenti di guerra della Siria

Quello che per anni molti pensavano fosse solo una sommossa, si è rivelato essere uno dei monumenti più antichi della Siria, il quale è stato ritrovato grazie... 29.05.2021, Sputnik Italia

È il Monumento Bianco della Siria, considerato il più antico monumento ai caduti. Secondo i ricercatori, circa 4.400 anni fa in questo luogo gli abitanti della Mesopotamia seppellirono i loro soldati caduti, bambini compresi.Sono giunti a questa conclusione dopo aver analizzato il posizionamento sistematico dei resti dove hanno osservato che i soldati venivano sepolti insieme ad asini che trainavano carri armati e attrezzature militari.L'ultima parte della tomba è formata da reliquie di corpi portati da un altro luogo per essere seppelliti qui. Furono sepolti in un modo che enfatizzava il ruolo del defunto in battaglia.Gran parte della città di Tell Banat, dove si trova il monumento, è stata sommersa dalla costruzione della diga di Tishrin alla fine degli anni '90 dello scorso secolo e secondo Porter, alcuni resti del monumento sono stati danneggiati dall'ISIS (un'organizzazione bandita in Russia e in altri Paesi).

