Teenager britannico accusato di cospirazione per omicidio dell'attivista BLM Sasha Johnson

L'attivista è stata colpita alla testa domenica 23 maggio durante una festa a Peckham. Secondo i rapporti, quattro uomini neri si erano intrufolati alla festa... 29.05.2021, Sputnik Italia

Un adolescente nero di nome Cameron Deriggs è stato accusato di cospirazione per omicidio a seguito dell'assalto con arma da fuoco all'attivista del Black Lives Matter Sasha Johnson.Il 18enne di Bromley Hill, Lewisham, era tra i 5 uomini arrestati mercoledì, poiché la polizia sospettava che fossero legati alla sparatoria. Quattro di loro sono stati però rilasciati su cauzione, mentre Deriggs rimane in custodia e comparirà davanti alla corte di Westminster Magistrates sabato.Johnson, il fondatore del Taking the Initiative Party (TTIP), rimane in ospedale in condizioni critiche dopo che è stata colpita alla testa domenica scorsa a una festa in giardino su Consort Road. Quattro uomini neri irruppero nel giardino sul retro attraverso un cancello laterale e spararono due colpi verso l'attivista.Mentre TTIP sostiene che la sparatoria è avvenuta "a seguito di numerose minacce di morte a causa del suo attivismo", la polizia non crede che fosse l'obiettivo di un attacco coordinato.

