Spalletti allenatore del Napoli, l’annuncio di De Laurentis: questa volta è vero

Il Napoli ha scelto il suo allenatore, ora è davvero ufficiale. Sarà Spalletti a condurre gli allenamenti della rosa partenopea e a provare a vincere qualcosa... 29.05.2021, Sputnik Italia

Luciano Spalletti, dopo un paio di stagioni in pit-stop, torna in campo come commissario tecnico del SSC Napoli, ad annunciarlo in un breve tweet è il presidente della squadra di calcio partenopea, Aurelio De Laurentiis.Spalletti dal 2017 al 2019 è stato commissario tecnico dell’Inter, ed ora al Napoli per sostituire Rino Gattuso licenziato dopo aver fallito l’obiettivo Champions League. Gattuso, però, non resterà a casa la prossima stagione poiché dovrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina.Il falso su Sèrgio ConceiçãoLa scorsa settimana si è consumato un giallo. L’allenatore del Porto, Sèrgio Conceição, è stato dato come nuovo allenatore del Napoli, tanto che si vociferava fosse stata già programmata la presentazione ufficiale presso un noto albergo partenopeo.Poi la smentita o il cambio di linea di De Laurentiis: “Conceição? È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già trovato e lo annunceremo tra una settimana. Mendes è un vero amico, ha proposto 3-4 allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceição”.E sempre De Laurentiis, parlando con una radio portoghese, come riporta Calciomercato.com, aveva detto:Quindi è Luciano Spalletti il nuovo allenatore del Napoli. Il Valzer dei ct sulle panchine prosegue in serie A e non solo.

