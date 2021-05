Sondaggi, Fdi ad un passo dal Pd mentre Draghi piace sempre più

https://it.sputniknews.com/20210529/sondaggi-fdi-ad-un-passo-dal-pd-mentre-draghi-piace-sempre-piu-11488683.html

Ormai il secondo posto nei sondaggi politici è sempre più di Fratelli d’Italia, che con la sua scelta di essere unica forza politica rilevante all’opposizione ha guadagnato un ruolo che sta piacendo ad una fetta crescente di elettorato, racconta il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera.FdI conquista il 19,4% delle intenzioni di voto, mentre il Pd è al 19,5%. Primo sempre il partito della Lega per Salvini premier con il 22,4% dei consensi.Il Movimento 5 stelle, ancora senza un capo politico legalmente dichiarato, è fermo al 15,4%. Segue come sempre Forza Italia al 7,7%.Insomma la grande novità dei sondaggi è Giorgia Meloni, che con la sua personalità e forse aiutata anche dal racconto della sua vita attraverso il libro che sta vendendo in varie interviste, raggiunge i cuori degli italiani e delle italiane, almeno nelle intenzioni di voto.Draghi piace sempre di piùAl primo posto nel gradimento degli italiani resta il presidente del Consiglio Mario Draghi (66%), seguito dal governo (64%). Draghi è una figura tecnica ed è fuori da qualsiasi ambizione politico-elettorale: non si presenterà alle prossime elezioni politiche, al massimo accetterà di fare il prossimo presidente della Repubblica.Il primo tra i politici è Giuseppe Conte con il 51% dei favori, seguito da Roberto Speranza, e quindi da Giorgia Meloni al 37%. Dietro Matteo Salvini (31%), Giovanni Toti (30%) ed Enrico Letta (28%), seguono ancora Silvio Berlusconi (25%) e Carlo Calenda (24%).Campagna vaccinale: il peggio è passatoSecondo il 48% degli italiani, infine, il peggio della pandemia è alle spalle grazie alla campagna vaccinale che avanza. E solo l’11% degli italiani è così pessimista da credere che il peggio debba ancora arrivare.

