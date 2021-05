https://it.sputniknews.com/20210529/siria-ministero-degli-esteri-commenta-lestensione-delle-sanzioni-dellue-11491424.html

Siria, ministero degli Esteri commenta l'estensione delle sanzioni dell'UE

Siria, ministero degli Esteri commenta l'estensione delle sanzioni dell'UE

Ennesimo rinnovo delle sanzioni europee contro la Siria, che in precedenza ne aveva richiesto la rimozione anche per un maggiore sostegno per combattere la... 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T22:36+0200

2021-05-29T22:36+0200

2021-05-29T22:36+0200

ue

conflitto in siria

sanzioni

politica internazionale

siria

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/605/35/6053583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cbb729773821bc7a4138445178de38f7.jpg

In risposta alla nuova estensione delle sanzioni da parte dell'Unione Europea, la Siria ha definito l'UE come "morbida e distaccata dalla realtà", nonché complice della guerra contro i siriani. Giovedì il Consiglio europeo ha prorogato fino al 1° giugno 2022 le sanzioni contro la Siria, in vigore dal 2011. L'elenco comprende 283 persone soggette al divieto di viaggio dell'UE e al congelamento di tutti i beni, nonché 70 organizzazioni.Damasco ha osservato che l'estensione delle sanzioni unilaterali "disumane" rivela che l'UE è orgogliosa di valori "falsi": le sanzioni violano i diritti umani e il diritto umanitario internazionale. Secondo il ministero, le sanzioni sono diventate una forma di guerra contro la Siria. Damasco ha anche aggiunto che i siriani sono stati in grado di combattere il terrorismo e i suoi sostenitori, e sono stati attivi nelle elezioni presidenziali, il che dimostra l'intenzione di distruggere qualsiasi tentativo di influenzare l'indipendenza della Siria.L'UE non intrattiene attualmente relazioni con la Damasco ufficiale e ritiene prematuro normalizzare le relazioni della comunità internazionale con la Siria. Il Consiglio dell'Unione Europea ha precedentemente imposto sanzioni contro il governo siriano, che vengono prorogate ogni anno. Il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell, ha dichiarato a metà marzo che l'Unione Europea non avrebbe revocato le sanzioni contro la Siria e non avrebbe aiutato la ricostruzione del paese fino a una transizione di potere nel paese. Allo stesso tempo, l'UE ha affermato che le sanzioni imposte non impediscono all'UE di rimanere il principale donatore per la Siria. In particolare, l'UE fornisce assistenza ai rifugiati siriani negli Stati confinanti con la Siria.Le elezioni presidenziali si sono tenute in Siria il 26 maggio. Bashar al-Assad, che è presidente della Siria dal 2000, è stato eletto per altri sette anni con il 95,1% dei voti. Il candidato dell'opposizione interna Mahmoud Meria ha ricevuto il 3,3%, l'ex deputato socialista Abdallah Sallum Abdallah -l'1,5%. Borrel ha detto in precedenza che, secondo l'Unione Europea, le elezioni presidenziali in Siria non hanno soddisfatto i criteri di un voto democratico e non contribuiranno alla soluzione del conflitto in quel paese.

https://it.sputniknews.com/20201111/sanzioni-occidentali-ostacolano-il-ritorno-dei-rifugiati-in-siria-assad-9770902.html

https://it.sputniknews.com/20210529/elezioni-vergogna-del-paese-loccidente-e-la-vittoria-di-assad-alle-elezioni-in-siria-11496677.html

1

siria

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ue, conflitto in siria, sanzioni, politica internazionale, siria, europa