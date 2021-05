https://it.sputniknews.com/20210529/roma-donna-uccisa-per-strada-a-coltellate-dal-marito-11497220.html

Roma, donna uccisa per strada a coltellate dal marito

Roma, donna uccisa per strada a coltellate dal marito

La donna ha ricevuto almeno una decina di colpi a petto e braccia dal marito, fermato poi da alcuni passanti che lo hanno consegnato alla polizia. 29.05.2021, Sputnik Italia

L'aggressione è avvenuta oggi pomeriggio, in via Greppi, zona Portuense a Roma. La donna, 40 anni, è stata aggredita a coltellate per la strada dal marito che le ha inferto almeno 10 colpi a petto e braccia. Lo riporta Askanews. La donna, che aveva riportato ferite molto gravi, è stata portata d'urgenza all'ospedale San Camillo-Forlanini ma è morta poco dopo. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.Il coltello è stato ritrovato e sequestrato. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni che erano in strada e i passanti che sono intervenuti per ricostruire l’aggressione, con l'ausilio delle videocamere della zona.

