https://it.sputniknews.com/20210529/renzi-il-populismo-sta-finendo-cambio-passo-da-di-maio-11495731.html

Renzi: "Il populismo sta finendo, cambio passo da Di Maio"

Renzi: "Il populismo sta finendo, cambio passo da Di Maio"

In un'intervista rilasciata a La Repubblica, il leader di Italia Viva ha commentato gli ultimi eventi della politica che hanno riguardato il movimento 5 stelle... 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T21:40+0200

2021-05-29T21:40+0200

2021-05-29T21:40+0200

italia viva

movimento 5 stelle

mario draghi

matteo renzi

politica

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/837/47/8374728_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_baa38dcf9a13c8485fbeee773bf89b7b.jpg

Matteo Renzi descrive la situazione politica attuale in un'intervista rilasciata a La Repubblica affermando che "il populismo sta finendo".La conversazione è proseguita poi sulla situazione politica attuale del Paese, riguardo la quale Renzi ha affermato il cambio d'epoca avuto nel passaggio dal governo Conte a quello Draghi, un'epoca senza dirette Facebook e senza messe alla gogna.Possibile alleanza con il movimento 5 stelle: no a giustizialismo e populismoIn risposta alla domanda su una possibile alleanza con i 5 stelle, il leader di Italia Viva nega la possibilità di allearsi con principi di populismo e giustizialismo."I Cinquestelle, così come li abbiamo conosciuti, sono finiti. Con giustizialismo e populismo noi non faremo alleanze, neanche elettorali. Da qui al 2023, penso, nasceranno forze nuove sia a destra che a sinistra. E i giochi si faranno dopo le elezioni del presidente della Repubblica. Se Draghi governerà bene, come io credo, anche la bolla mediatica di Giorgia Meloni si sgonfierà", ha sottolineato Renzi.Il populismo è un fenomeno ciclico, non sparirà maiSulla questione della possibile fine del populismo in seguito alla conversione di Di Maio, Renzi ribadisce che si tratta di un fenomeno ciclico che viene e va, comparendo nel corso degli anni.

https://it.sputniknews.com/20210528/di-maio-chiedo-scusa-a-uggetti-mai-piu-gogna-mediatica-11477947.html

1

italia viva

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia viva, movimento 5 stelle, mario draghi, matteo renzi, politica, italia