Regioni in zona bianca: le nuove linee guida prevedono "più vaccini e meno restrizioni"

Presentate in queste ore le proposte sulle linee guida scritte dalla Conferenza delle Regioni insieme al Cts. Quest'ultime, inviate al ministro Speranza, saranno poi allegate alla sua ordinanza per le aperture nelle regioni bianche.Green pass anche in zona bianca per le feste di matrimonioNonostante il passaggio da gialla a bianca, anche nelle regioni con il minimo rischio di contagio per le cerimonie sarà necessario il green pass.Niente limite di 4 al tavolo del ristorante, si a docce in piscine e palestreAlcune restrizioni sono state tolte per coloro che passeranno in zona bianca. Tra queste sono presenti il limite di 4 persone al tavolo, e saranno consentite le docce in piscine e palestre.E' da ricordare però che per ogni attività svolta debbano essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle via aeree finalizzati alla protezione del contagio.Fedriga: cambierà tutto con il passaggio alle prime zone bianche"Cambierà tutto, ovviamente mantenendo le regole delle linee guida che la Conferenza delle Regioni ha scritto e che verranno concluse in queste ore insieme al Cts per dare al ministro della Salute Roberto Speranza la possibilità di allegare le linee guida della Conferenza alla sua ordinanza", ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, citato dall'Ansa.Quest'ultimo ha poi aggiunto che ritiene prudente il passaggio alle zone bianche con l'ausilio delle linee guida che garantiscono la tutela dei cittadini, ma che con un bassissimo rischio di contagio all'interno della regione non era giusto nei confronti dei cittadini continuare a sacrificarli con le restrizioni.Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati verificati 3.351 casi di coronavirus su 247.330 tamponi effettuati, 83 morti e 7.569 guariti.

