https://it.sputniknews.com/20210529/prodi-non-vuole-essere-il-prossimo-presidente-della-repubblica-11489463.html

Prodi non vuole essere il prossimo presidente della Repubblica

Prodi non vuole essere il prossimo presidente della Repubblica

Romano Prodi di fare il presidente della Repubblica non ci pensa proprio, non solo una questione d'età, ma anche di ruolo sopra le parti che afferma non... 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T15:42+0200

2021-05-29T15:42+0200

2021-05-29T15:42+0200

italia

romano prodi

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/75/79/757979_0:5:3480:1963_1920x0_80_0_0_40821651407b38e809a7b7422d85e153.jpg

Il nome di Romano Prodi come presidente della Repubblica italiana è stato fatto più volte, e quando al termine del primo mandato di Giorgio Napolitano lo candidarono, lo bruciarono impietosamente.Ora che il suo nome rispunta nella rosa dei possibili, lui si defila con un diplomatico no grazie.“Sarebbe stato forzato anche l’altra volta, quando ho avuto il voto contrario del Parlamento”, ricorda Prodi.Ad andare stretto a Prodi è il ruolo di mediatore che è tipico del presidente della Repubblica, il quale deve rimanere al di sopra delle parti politiche e non può mettere bocca.Il sogno di Prodi, con 15 anni di menoIl sogno di Prodi, invece, quello che non potrà realizzare per via dell’età, è quello di poter fare il sindaco di Bologna.Il presidente della Repubblica lo farà qualcun altro, e non è detto che sia Draghi il primo nome che sarà speso dai partiti.

https://it.sputniknews.com/20210519/quirinale-non-ci-sara-il-mattarella-bis-tra-otto-mesi-il-mio-mandato-termina--11175887.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, romano prodi, politica italiana