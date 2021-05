https://it.sputniknews.com/20210529/presidente-del-senato-casellati-ha-denunciato-minacce-di-morte-via-social-11494025.html

Presidente del Senato Casellati ha denunciato minacce di morte via social

Presidente del Senato Casellati ha denunciato minacce di morte via social

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha denunciato l'escalation di odio nei suoi confronti presso le autorità a Roma. 29.05.2021, Sputnik Italia

Non si arresta l’ondata di minacce nei confronti di alti esponenti politici e cariche dello Stato, da parte di persone che si celano dietro account (a volte fake) creati sui social network allo scopo di offendere, vilipendiare e minacciare.Ma la presidente del Senato ha ricevuto minacce di morte anche con il più classico dei modi, ovvero attraverso lettere anonime.La presidente Casellati ha così deciso di passare ai fatti, denunciando alle autorità investigative la crescente ondata di odio nei suoi confronti.Tra le lettere ricevute, in una è stato allegato un articolo di giornale in cui si dava notizia del presunto numero di voli di stato compiuti dalla seconda carica dello Stato per motivi non legati alla sua funzione.Nelle scorse settimane la Casellati è stata infatti presa di mira da alcuni quotidiani secondo i quali avrebbe usato il Falcon 900 dell’Aeronautica militare a sua disposizione, per viaggi personali.Molti politici che le hanno espresso solidarietà, a partire dalla presidente dei senatori del PD, Simona Malpezzi.In precedenti casi in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella era stato fatto oggetto di violenti attacchi sui social, i Ros dei Carabinieri avevano poi bussato direttamente alla porta degli hater.

