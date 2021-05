https://it.sputniknews.com/20210529/nuove-specie-animali-ecco-la-rana-di-cioccolata-delle-paludi-della-nuova-guinea-11492377.html

Nuove specie animali: ecco la rana 'di cioccolata' delle paludi della Nuova Guinea

29.05.2021

Lo scienziato australiano Steve Richards, specialista di rane presso il South Australian Museum, ha veramente affrontato un percorso infernale per la propria ricerca, dopo aver trovato una curiosa ranocchia marrone nel 2016.Infatti, le paludi della Nuova Guinea non sono solo terreni accidentati, con frequenti inondazioni e quasi zero sentieri, ma pullulano di animali pericolosi, da alligatori con denti aguzzi a zanzare e insetti portatori di malaria. In un'escursione, Richards ha pure avuto la sfortuna di disturbare un nido di pericolosi calabroni giganti che lo hanno letteralmente costretto alla fuga per salvarsi la pelle.Ad un occhio inesperto, la Litoria mira sembra quasi identica alla rana arboricola verde australiana, ad eccezione della sua pelle marrone lucido. È in effetti il parente più prossimo della rana arboricola australiana, ma dall'analisi genetica risulta che si è evoluta in parallelo a tal punto che gli esemplari delle due specie non sarebbero in grado di riprodursi tra loro. Paul Oliver, del Queensland Museum e della Griffith University, era responsabile del lavoro genetico. Una delle prime domande a cui lui e il suo team hanno dovuto rispondere è stata se queste rane di cioccolato fossero in realtà rane verdi australiane, che talvolta possono essere marroni e vivono in Nuova Guinea.C'erano però alcune differenze fisiche, tra cui sottili macchie di lavanda dietro gli occhi della rana di cioccolato, ed gli esemplari studiati erano un po' più piccoli della rana arboricola verde australiana, che misura tra i 7 e gli 8 cm quando è completamente matura.Richards ha scoperto alcune specie di rane in Australia e circa 200 in Nuova Guinea.Ha detto che a volte era ovvio quando qualcosa era nuovo, ma nel caso della rana di cioccolato, si è trattato di una lunga attesa prima di avere abbastanza informazioni. Inoltre, ha aggiunto che è improbabile che le rane di cioccolato possano essere in Australia perché mancano quelle "brutte" foreste pluviali paludose della Nuova Guinea.

