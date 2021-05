https://it.sputniknews.com/20210529/mneskin-nella-classifica-uk-official-singles-chart-non-accadeva-da-30-anni-11485006.html

Måneskin nella classifica UK Official Singles Chart, non accadeva da 30 anni

I Måneskin scalano le vette della musica internazionale, per la prima volta da 30 anni una canzone di lingua italiana "spacca" nel Regno Unito. 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T11:33+0200

‘Zitti e Buoni’ dei Måneskin riescono lì dove i più grandi cantanti italiani degli ultimi 30 anni non sono riusciti, ovvero entrare nella UK Official Singles Chart, la classifica musicale del Regno Unito dedicata ai migliori singoli musicali. Un altro brano tratto dal loro disco ‘Teatro d’ira Vol.1, cioè ‘I Wanna Be Your Slave’, è entrata nella stessa classifica all’83° posto.Da sottolineare che ‘Voilà’ di Barbara Pravi, la concorrente francese giunta seconda all’Eurovision Song Contest 2021, è entrata nella stessa classifica ma al 62 esimo posto.Ma non è tutto, perché il loro brano rock risulta essere ai primi posti anche in altre 30 classifiche di altrettante nazioni del mondo.Måneskin star della musicaI Måneskin, se sapranno mantenere alto il livello della loro musica e sapranno continuare ad essere originali come sono ora, potrebbero affermarsi a livello internazionale come forse mai è accaduto prima ad un gruppo musicale italiano.

musica