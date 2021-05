https://it.sputniknews.com/20210529/lockdown-e-smart-working-un-italiano-su-quattro-non-supera-la-prova-costume-11493542.html

Lockdown e smart working: un italiano su quattro non supera la prova costume

Secondo un'analisi della Coldiretti il 44 per cento degli italiani è aumentato di peso durante il lockdown. Tra i segreti per rimettersi in forma c'è la dieta mediterranea.

Lockdown, palestre chiuse e smart working hanno avuto effetti nefasti sulla “prova costume”. Secondo un’analisi della Coldiretti un italiano su quattro, il 25 per cento, quest’anno non l’ha superata. Durante i mesi di chiusura, infatti, secondo l’organizzazione, gli italiani sono aumentati di peso in media di due chili, complice la crescita dei consumi a tavola e la riduzione dell’attività fisica. Una condizione, questa, che secondo l’organizzazione riguarda il 44 per cento della popolazione. In vista del ponte del 2 giugno, dove secondo l’associazione si metteranno in viaggio verso le spiagge della Penisola almeno 9 milioni di persone, e della stagione estiva ormai alle porte, in molti si sono posti l’obiettivo di perdere i chili in eccesso. Un regime alimentare premiato anche dal Best diets ranking dell’americano U.S. News & World’s Report’s, che nel 2020 ha incoronato la nostra dieta come la migliore al mondo davanti alla dash e alla flexariana. Il risultato ottenuto al Best diets ranking, continua l’associazione, è “una risposta ai bollini allarmistici e a semaforo fondati sui componenti nutrizionali che alcuni Paesi, dalla Gran Bretagna al Cile alla Francia, stanno applicando su diversi alimenti della dieta mediterranea sulla base dei contenuti in grassi, zuccheri o sale”. Si tratta dell’ormai celebre Nutriscore. Un sistema di etichettatura che, secondo il presidente Ettore Prandini, è “discriminatorio ed incompleto e finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta”.

