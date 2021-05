https://it.sputniknews.com/20210529/la-seconda-vita-dei-capelli-pulire-le-chiazze-di-petrolio-nel-mare-11485188.html

La seconda vita dei capelli: pulire le chiazze di petrolio nel mare

La seconda vita dei capelli: pulire le chiazze di petrolio nel mare

Non tutti i parrucchieri gettano gli scarti dei loro saloni: in Irlanda e nel Regno Unito si riciclano per pulire le acque. 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T21:54+0200

2021-05-29T21:54+0200

2021-05-29T21:54+0200

tutela dell'ambiente

riciclaggio

inquinamento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/9337336_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_552747f174d754d8ab4307202aab0e20.jpg

I capelli tagliati dai parrucchieri possono essere usati in modo molto ingegnoso dopo essere passati sotto le forbici: se raccolti insieme possono infatti essere utilizzati per ripulire le fuoriuscite di olio e le candeggine per capelli, e le tinture di scarto possono essere bruciate per creare energia. Si tratta di un'iniziativa del Green Salon Collective (SGC), alla quale hanno aderito 550 saloni di parrucchieri di tutto il Regno Unito e Irlanda, con lo scopo di ridurre gli sprechi dei saloni con programmi di riciclaggio e istruzione.Come ha riferito GSC, finora sono stati raccolti 500 kg di capelli, di cui 50 kg sono stati utilizzati nelle operazioni di pulizia. Il resto è stato fornito agli agricoltori da utilizzare nel compost, in quanto le fibre dei capelli, oltre alla cheratina, contengono anche proteine e azoto molto utili per arricchire le piante. Le tinture per capelli e la candeggina vengono solitamente lavate nel lavandino, il che rappresenta un rischio in quanto possono rilasciare tossine che inquinano il suolo e le acque sotterranee. I saloni che partecipano al programma sono in grado di raccogliere i liquidi di scarto e inviarlo in un impianto di combustione per generare elettricità per la rete nazionale.Questo programma rende anche più facile riciclare i fogli di alluminio usati dai parrucchieri, di cui solitamente solo l'1% viene riciclato. Entro i primi tre mesi del programma, 2,2 tonnellate di fogli sono state inviate per il riciclaggio. GSC addebita un pagamento una tantum di 125 sterline per aderire al programma e incoraggia i saloni ad aggiungere una piccola "tassa verde" ai loro prezzi per coprire i costi.Paula Todd, proprietaria del salone Green Ginger di Newcastle, ha dichiarato: "Il feedback è stato così positivo, che i clienti valorizzeranno ciò che facciamo e sanno che ci interessa un po' di più, non solo per loro ma per tutto l'ambiente".

https://it.sputniknews.com/20210321/riciclo-dei-rifiuti-litalia-e-prima-in-europa-10301006.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tutela dell'ambiente, riciclaggio, inquinamento