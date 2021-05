https://it.sputniknews.com/20210529/iran-generale-irgc-esorta-israeliani-a-fare-le-valigie-e-cercare-un-post-negli-usa-o-in-europa-11490150.html

Iran, generale IRGC esorta israeliani a "fare le valigie e cercare un post negli USA o in Europa"

Iran, generale IRGC esorta israeliani a "fare le valigie e cercare un post negli USA o in Europa"

All'inizio di questo mese, la Guida Suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei ha definito Israele una "guarnigione terroristica", aggiungendo che è la... 29.05.2021, Sputnik Italia

Il comandante della Forza aerospaziale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) iraniano, il generale di brigata Amir Ali Hajizadeh, ha respinto le minacce militari di Israele contro Teheran come "nient'altro che sciocchezze". In un'intervista al canale di notizie in lingua araba al-Masirah sabato, Hajizadeh ha affermato che "[anche] la Striscia di Gaza assediata ha imposto una grave sconfitta" a Israele, in un apparente riferimento all'accordo di cessate il fuoco della scorsa settimana tra Israele e il gruppo islamista Hamas.Le parole di Hajizadeh sono state riprese da Esmaeil Qaani, comandante della Forza Quds dell'IRGC, che ha sostenuto che gli israeliani avrebbero dovuto lasciare quelli che ha descritto come territori palestinesi occupati e riacquistare le proprietà vendute in Europa e in America.Per decenni Israele è in conflitto con i palestinesi, che chiedono il riconoscimento diplomatico per uno Stato indipendente sui territori della Cisgiordania, tra cui Gerusalemme est e la Striscia di Gaza. Il governo israeliano si rifiuta di riconoscere l'autorità palestinese come entità politica e diplomatica indipendente, continuando a costruire insediamenti nelle aree controllate dallo Stato ebraico nonostante le obiezioni delle Nazioni Unite.Le osservazioni dei generali iraniani arrivano dopo che Israele e Hamas hanno accettato un cessate il fuoco mediato dall'Egitto, 11 giorni dopo l'inizio dei violenti scontri a Gerusalemme est che hanno portato agli scontri più volenti degli ultimi anni tra Tel Aviv e i palestinesi nella Striscia di Gaza.Teheran rifiuta il diritto all'esistenza di Israele, giurando spesso di distruggerlo, mentre Tel Aviv, oltre ad accusare l'Iran di fornire armi a Damasco, si è ripetutamente impegnata a impedire alla Repubblica islamica di ottenere armi nucleari. Il governo iraniano insiste sul fatto che il suo programma nucleare è solo a scopo pacifico.

