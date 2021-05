https://it.sputniknews.com/20210529/india-invita-i-rifugiati-non-musulmani-di-afghanistan-pakistan-bangladesh-a-chiedere-cittadinanza-11486123.html

India invita i rifugiati non musulmani di Afghanistan, Pakistan, Bangladesh a chiedere cittadinanza

India invita i rifugiati non musulmani di Afghanistan, Pakistan, Bangladesh a chiedere cittadinanza

Sulla scia del legge sulla cittadinanza CAA promulgata nel 2019, migliaia di indiani sono scesi in piazza per chiedere il ritiro della legislazione... 29.05.2021, Sputnik Italia

Il governo indiano ha invitato i rifugiati non musulmani provenienti da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan a richiedere la cittadinanza indiana ai sensi della legge sulla cittadinanza nazionale. Il governo ha emesso una notifica per l'immediata attuazione dell'ordine ai sensi della legge sulla cittadinanza del 1955 e delle norme stabilite dalla legge nel 2009. Tuttavia, le norme della Legge (Emendamento) sulla Cittadinanza, o CAA, del 2019 devono ancora essere inquadrate dal governo. Nel dicembre 2019 vi furono diverse proteste guidate da donne musulmane in tutta l'India. I manifestanti temevano che la legge sulla cittadinanza sarebbe stata seguita da un Registro Nazionale dei Cittadini (NRC), che è accusato di essere un tentativo del governo nazionalista indù di espellere i musulmani che non hanno documentazione sufficiente alla permanenza nel paese. Durante le elezioni statali, il Primo ministro indiano Narendra Modш usò la CAA per 'ammaliare' i rifugiati indù dal Bangladesh nel Bengala Occidentale con la promessa del partito Bharatiya Janata di concedere la cittadinanza a Matuas, una comunità dalit che era emigrata nel Bengala Occidentale durante la spartizione del 1947. Tuttavia, tale promessa rimane insoddisfatta.

