https://it.sputniknews.com/20210529/il-triangolo-tra-taika-waititi-rita-ora-e-tessa-thompson-sconvolge-i-vertici-marvel-11497055.html

Il 'triangolo' tra Taika Waititi, Rita Ora e Tessa Thompson sconvolge i vertici Marvel

Il 'triangolo' tra Taika Waititi, Rita Ora e Tessa Thompson sconvolge i vertici Marvel

Il mese scorso si è saputo che il vincitore dell'Oscar ha iniziato a frequentare la cantante Rita Ora, con cui probabilmente andrà a convivere. Waititi ha due... 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T21:19+0200

2021-05-29T21:19+0200

2021-05-29T21:19+0200

hollywood

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/11191103_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_d50d2eecd437199b736ecfaea84a0265.jpg

I vertici Marvel sono rimasti sconvolti dopo che le foto del "triangolo" tra Taika Waititi, la fidanzata Rita Ora e l'attrice Tessa Thompson sono trapelate online. Lo riporta il 'Daily Telegraph' citando fonti. Le immagini mostrano i tre su un balcone, con la Ora che bacia Waititi e poi la Thompson. La fonte ha rivelato al giornale che le foto hanno infastidito anche i vertici della società madre della Marvel, la Disney, preoccupati per il potenziale del loro effetto negativo sull'immagine della saga di Thor. La fonte ha aggiunto che, pur essendo Waititi noto per la sua indole mondana, le foto "hanno superato il limite" per i vertici Marvel e Disney. La fonte non ha approfondito se ci saranno ripercussioni per il regista. Il trio è stato fotografato a Sydney, dove Waititi sta dirigendo 'Thor: Love and Thunder', il quarto film sulle avventure del dio martello della mitologia norrena. Tessa Thompson tornerà a interpretare il ruolo di Valkyrie così come la vincitrice dell'Oscar Natalie Portman, che secondo quanto riferito interpreterà la versione femminile di Thor. La premiere del film è prevista per il 5 maggio 2022.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hollywood