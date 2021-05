https://it.sputniknews.com/20210529/il-sole-artificiale-della-cina-batte-il-proprio-record-11498208.html

Il 'sole artificiale' della Cina batte il proprio record

Un reattore cinese noto come 'sole artificiale' ha battuto il proprio record di temperatura e tempo. L'EAST, un reattore tokamak, nell'ultimo esperimento è... 29.05.2021, Sputnik Italia

scienza e tech

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/9898641_0:148:1200:823_1920x0_80_0_0_5def07a07b98b4b926c6736d15e3ba89.png

'Global Times' ha spiegato che Il risultato è "un grande passo verso il collaudo del reattore a fusione".Il dispositivo, situato presso l'Istituto di scienze fisiche Hefei dell'Accademia cinese delle scienze, è progettato per replicare il processo di fusione nucleare, che si verifica naturalmente nel Sole e in altre stelle. Il media cinese ha spiegato che Il suo obiettivo è fornire "energia pulita pressoché infinita" attraverso la fusione nucleare controllata.Secondo Li Miao, direttore del dipartimento di fisica presso la South China University of Science and Technology, il mantenimento della temperatura elevata stabile per un lungo periodo di tempo costituisce "una pietra miliare". Sempre secondo lo scienziato il prossimo traguardo sarà mantenere la stabilità della temperatura per una settimana o anche più. Gli scienziati ritengono che la temperatura al centro del Sole sia di circa 15 milioni di gradi e ciò significa che il plasma al centro di EST sarà circa sette volte più caldo della stella principale del nostro pianeta. Lin Boqiang, direttore del China Energy Economics Research Center presso l'Università di Xiamen, ha osservato che l'energia generata dalla fusione nucleare è la più affidabile e la più pulita. Secondo l'esperto, se tale tecnologia potrà essere applicata commercialmente per ottenerla, la Cina avrà enormi vantaggi economici.

2021

Notiziario

