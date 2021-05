https://it.sputniknews.com/20210529/il-chelsea-trionfa-vince-la-champions-league-11500278.html

Il Chelsea trionfa: vince la Champions League

Il Chelsea vince la Champions League grazie a un gol di Havertz al 42esimo minuto che ha portato il risultato a 1-0. 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T22:57+0200

2021-05-29T22:57+0200

2021-05-29T23:11+0200

champions league

uefa

calcio

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/10460496_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_41f6c22f485ba630f293df5ee317ab84.jpg

I calciatori del Chelsea di Londra sono i vincitori della Champions League della stagione 2020/21, battendo in finale il Manchester City.L'incontro, tenutosi sabato allo stadio Dragau di Porto e durato 97 minuti (90 minuti più 7 di recupero), si è concluso con il punteggio di 1-0 a favore dei londinesi. Più di 12.000 fan si sono riuniti allo stadio Dragon di Porto, in Portogallo, per sostenere le loro squadre. Lo spagnolo Antonio Miguel Mateu Lahos è stato l'arbitro principale della partita.L'unico gol segnato è stato quello di Kai Havertz al 42esimo minuto. I Blues, allenati da Tomas Tuchel, hanno sconfitto nel derby il Manchester City, che ha disputato una finale pessima.Il Chelsea per la seconda volta nella storia vince la Champions League. La squadra diventa campione d'Europa quasi 10 anni dopo la sua prima vittoria nella stagione 2010/2011.Dal 2015, i blues hanno vinto sette partite contro il Man City e perso otto volte, mentre altre due partite tra le squadre britanniche si sono concluse in pareggio.

