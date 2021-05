Il 90% dei vaccinati Covid non si ammala più - Studio

https://it.sputniknews.com/20210529/il-90-dei-vaccinati-covid-non-si-ammala-piu---studio-11492719.html

I vaccini contro il coronavirus sono efficaci, lo dice una ricerca dell'ospedale Bambino Gesù, ed anche la durata dell'immunità è interessante a distanza di... 29.05.2021, Sputnik Italia

Uno studio scientifico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma condotto su 3 mila persone tra i 18 ed i 75 anni, mostra che i contagi crollano. Infatti secondo questo studio anche se i sottoposti al vaccino rientrano a contatto con il virus, non si ammalano o non si riammalano. Ciò accade nel 90% dei casi. Il restante 10%, invece, seppur si ammala non riscontra nessuna conseguenza rilevante.A commentare i dati è l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che intervistato dall’Adnkronos afferma:Dati importanti e fondamentali che sostengono la campagna vaccinale in corso, prosegue d’Amato, perché le risultanze scientifiche ci mostrano che i vaccini “funzionano e stanno dando ottimi risultati”.Una vittoria per la scienza e una soddisfazione per chi compie sforzi ogni giorno per dare fiducia alla collettività.Il virus si può sconfiggere e presto potremo “riprenderci la nostra quotidianità con serenità”.Come procede la campagna vaccinaleSiamo giunti a 33,77 milioni di somministrazioni, ed a 11,59 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Sars-CoV-2.La media nazionale delle somministrazioni rispetto alle dosi ricevute dalle Regioni, è del 94,3%.Il Lazio con il rapporto del 91,6% si colloca in 19 esima posizione.

