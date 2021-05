https://it.sputniknews.com/20210529/dopo-vaccino-pfizer-ai-12-15-anni-ecco-quando-arrivera-quello-2-11-anni-11485888.html

Dopo vaccino Pfizer ai 12-15 anni, ecco quando arriverà quello 2-11 anni

Dopo vaccino Pfizer ai 12-15 anni, ecco quando arriverà quello 2-11 anni

Il vaccino Pfizer contro il coronavirus, entro la fine del 2021 potrebbe essere disponibile anche per le fasce di età 2-5 anni e 5-11 anni. Si attendono solo i... 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T12:01+0200

2021-05-29T12:01+0200

2021-05-29T12:01+0200

coronavirus in italia

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/10243714_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a83f088b0afb94ca618bf500a402d1c1.jpg

L’Aifa a breve autorizzerà l’uso del vaccino Pfizer per la fascia di età 12 – 15 anni, dopo che l’autorità del farmaco europea (Ema) lo ha approvato a livello dell’Unione Europea.Ma ora si pensa già al vaccino Pfizer per la fascia di età pediatrica tra i 2 e gli 11 anni.Per ora si studia l’efficacia del vaccino Pfizer su questa fascia pediatrica della popolazione mondiale, quella che ha subito meno le conseguenze del coronavirus, ma che tuttavia in alcuni casi ha presentato anche complicazioni gravi e mortali.Gli studi clinici definitivi arriveranno a settembre, ed in base all’esito Pfizer potrebbe avviare l’iter di approvazione per l’uso in emergenza come fatto per la versione riservata agli adulti e quella dedicata ai 12-15 anni.Comirnati ai 12 – 15 anniNel comunicato stampa ufficiale congiunto di Pfizer e BioNTech, si legge che durante i test clinici per la fascia di popolazione adolescente, 12 – 15 anni, sono state somministrate due dosi del vaccino Comirnati da 30 microgrammi cadauna. L’efficacia dimostrata è del 100% in pazienti senza o affetti da Sars-CoV-2. La risposta degli anticorpi è stata robusta e la tolleranza buona.La fascia 6 mesi – 2 anniPfizer pensa ad una copertura totale della popolazione, ed è per questo che ha annunciato che sono in corso studi sull’efficacia del vaccino contro Covid-19 anche nella fascia di età tra i 6 mesi ed i 2 anni. In questo caso i primi dati arriveranno entro la fine del 2021.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccino