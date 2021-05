https://it.sputniknews.com/20210529/diplomatici-di-quattro-stati-ue-a-pechino-per-colloqui-mentre-relazioni-ue-cina-peggiorano-11483383.html

Diplomatici di quattro Stati UE a Pechino per colloqui mentre relazioni UE-Cina peggiorano

Dopo che la scorsa settimana il Parlamento europeo ha interrotto la ratifica dell'accordo globale UE-Cina sugli investimenti (CAI), i ministri degli Esteri di...

relazioni internazionali

politica internazionale

europa

cina

Sabato, i principali diplomatici provenienti dalla Serbia e dagli Stati membri UE di Irlanda, Polonia e Ungheria si sono recati in visita a Pechino per incontrare separatamente il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ha detto ai giornalisti il portavoce del ministero Zhao Lijian in un comunicato. "La Cina spera di rafforzare la fiducia reciproca politica e approfondire la cooperazione pragmatica con i quattro paesi citati attraverso questa visita e promuovere congiuntamente la ripresa economica post-pandemia, in modo da dare nuovo impulso alle relazioni della Cina con i quattro paesi e raggiungere uno sviluppo completo ed equilibrato delle relazioni Cina-Europa", ha aggiunto. Il Parlamento europeo ha congelato la ratifica del CAI, inizialmente concordata dai negoziatori a dicembre dopo sette anni di colloqui, dopo che Pechino ha sanzionato 10 politici dell'UE, nonché gruppi di riflessione ed entità diplomatiche a marzo. Tali sanzioni sono state, a loro volta, in risposta alle sanzioni imposte contro la Cina da Stati Uniti, UE, Regno Unito e Canada per presunte violazioni dei diritti umani nello Xinjiang.L'accordo era inteso a porre le società dell'UE su un piano di parità con le loro controparti cinesi e a consolidare lo status della Cina come partner commerciale per il blocco. Sotto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo predecessore, Donald Trump, gli Stati Uniti hanno esercitato forti pressioni diplomatiche ed economiche contro Pechino su una serie di questioni di politica interna in Cina, compresa la gestione di gruppi separatisti violenti a Hong Kong, lo stallo in corso con Taiwan, che la Cina considera una provincia separatista, e la persistente minaccia di gruppi estremisti musulmani nella regione autonoma dello Xinjiang che hanno condotto attacchi terroristici mortali in passato.

europa

cina

relazioni internazionali, politica internazionale, europa, cina