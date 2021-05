https://it.sputniknews.com/20210529/crisanti-alcune-regioni-fanno-finta-di-cercare-il-virus-11491150.html

Crisanti: Alcune Regioni fanno finta di cercare il virus

Italia zona bianca? Secondo Crisanti le Regioni fanno pochi tamponi per ottenerla, mentre per il contact tracing chiede il modello Singapore. 29.05.2021, Sputnik Italia

Nelle speranze del professore Andrea Crisanti dell’Università di Padova, c’è una tracciamento del Covid-19 sul modello del Singapore o della Corea del Sud, o sul modello del Regno Unito.Personalmente testimonia di essersi recato per 12 giorni nel Regno Unito, da dove è appena tornato, e di essere stato sottoposto a 4 tamponi più quello che aveva fatto prima di partire (e fanno cinque).Ha detto che gli hanno fatto un tampone il giorno dopo l’arrivo a Londra, uno al quinto giorno e quindi all’ottavo giorno di permanenza ed infine il giorno prima di rientrare in Italia.In questo modo il Regno Unito prova a braccare il coronavirus ora che ha vaccinato il 92% della popolazione adulta.Il Regno Unito insegna, ora, spiega Crisanti, dove nonostante le vaccinazioni hanno 2.000 casi al giorno e una media di 10 decessi giornalieri.Fanno un milione di tamponi al giorno e tengono sotto controllo un virus che avrà “una presenza sporadica come sta accadendo” nel Regno Unito, è la visione per il futuro dell’epidemiologo.Come funziona nel Regno UnitoQuando entrano in un luogo pubblico come un cinema o un teatro, o anche un ristorante, i britannici devono comunicarlo ad una app che somiglia alla nostra Immuni.“In questo modo il sistema sanitario inglese è in grado di stroncare tutti i focolai sul nascere”.Ma è a Singapore che hanno il sistema migliore, spiega Crisanti dove in 24 ore sono riusciti a stroncare un focolaio scoppiato in aeroporto grazie ad un tracciamento che ha riguardato tutti i dipendenti e tutti i passeggeri di un giorno preciso.“E sono tornati Covid free”, spiega.Non credo alla media italianaE poi per finire una accusa diretta alle Regioni italiane. Secondo Crisanti non è vero che abbiamo 50 casi ogni 100 mila abitanti, altrimenti “non avremmo più di 100 decessi al giorno”.

