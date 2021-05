https://it.sputniknews.com/20210529/cremlino-lukashenko-ha-informato-putin-in-dettaglio-sullincidente-del-volo-ryanair-11497802.html

Cremlino: Lukashenko ha informato Putin in dettaglio sull'incidente del volo Ryanair

Cremlino: Lukashenko ha informato Putin in dettaglio sull'incidente del volo Ryanair

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha informato il suo omologo russo, Vladimir Putin, in dettaglio sulla situazione che coinvolge l'aereo Ryanair... 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T23:01+0200

2021-05-29T23:01+0200

2021-05-29T23:01+0200

dirottamento

alexander lukashenko

bielorussia

vladimir putin

dmitry peskov

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/776/28/7762844_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_896ec7e9a0d7f89ffc460dbfbd45d596.jpg

L'UE ha raccomandato ai suoi vettori di evitare di sorvolare la Bielorussia a seguito di un incidente la scorsa settimana quando un volo Ryanair in viaggio dalla Grecia alla Lituania ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Minsk per una minaccia di bomba, che si è rivelata falsa.A questo proposito, il portavoce del Cremlino ha sottolineato che l'incidente ha richiesto un'indagine approfondita piuttosto che conclusioni e azioni emotivamente cariche. Peskov ha osservato che la Bielorussia era pronta a fornire ulteriori informazioni sull'incidente, se necessario.Alla domanda se Mosca potesse chiarire se il movimento di Hamas fosse dietro alla lettera con la minaccia all'aereo Ryanair, il portavoce del Cremlino non ha fornito dettagli sulla questione.Il caso della cittadina russa Sofia Sapega, arrestata insieme a Roman ProtasevichParlando della cittadina russa Sofia Sapega, detenuta al momento in Bielorussia, Peskov ha detto che il presidente Putin ha incaricato il Ministero degli Esteri russo di monitorare da vicino la situazione e fornire alla donna tutta l'assistenza necessaria. Sapega è stata arrestata insieme al giornalista bielorusso Roman Protasevich, il cui canale Telegram Nexta è considerato estremista dalle autorità bielorusse. È detenuta presso il centro di detenzione del Comitato per la sicurezza dello Stato bielorusso.Secondo le informazioni fornite dal Ministero degli Esteri russo, Sapega è sospettata di aver commesso crimini in base a diversi articoli del Codice penale della Bielorussia in agosto-settembre 2020, associati ad attività legate ai canali Telegram, designati come estremisti in Bielorussia.Minsk ha aumentato il suo periodo di detenzione di due mesi e la cittadina russa dovrebbe essere sentenziata entro 10 giorni.

https://it.sputniknews.com/20210528/fbi-apre-uninchiesta-per-il-caso-del-velivolo-ryanair-dirottato-in-bielorussia-11472235.html

3

bielorussia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dirottamento, alexander lukashenko, bielorussia, vladimir putin, dmitry peskov, russia