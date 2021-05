https://it.sputniknews.com/20210529/covid-italia-speranza-il-paese-sta-meglio-guardiamo-al-futuro-11488817.html

Covid Italia, Speranza: "Il Paese sta meglio, guardiamo al futuro"

Covid Italia, Speranza: "Il Paese sta meglio, guardiamo al futuro"

I segali di ripresa dell'Italia si fanno sentire, è il momento di guardare ancora più avanti sostenuti dalla campagna vaccinale, che sta contando oltre 500mila... 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T14:28+0200

2021-05-29T14:28+0200

2021-05-29T14:28+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/9986020_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_23996f198998ffaca0c62c96a7619429.jpg

Si è tenuta oggi nel Teatro Stabile di Potenza la cerimonia di consegna delle onorificenze all'Ordine al merito della Repubblica italiana, durante la quale è intervenuto il ministro della Salute Roberto Speranza per parlare della prospettiva futura dell'Italia.Ha inoltre sottolineato come, soprattutto durante il pieno picco pandemico, il sistema sanitario nazionale sia intervenuto a sostegno e in aiuto della popolazione, svolgendo al meglio il proprio compito come esplicato nell'articolo 32 della Costituzione, dal momento che "il diritto alla salute è un diritto fondamentale, e [...] se una persona sta male va curata sempre e comunque".

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, italia