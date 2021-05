https://it.sputniknews.com/20210529/covid-intelligence-britannica-con-usa-per-testare-teoria-origini-del-virus-da-laboratorio-wuhan-11483167.html

Covid, intelligence britannica con USA per testare teoria origini del virus da laboratorio Wuhan

I servizi segreti britannici stanno aiutando gli Stati Uniti a indagare se il coronavirus è fuoriuscito da un laboratorio nella città cinese di Wuhan, ha... 29.05.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

regno unito

virus

cina

Secondo the Telegraph, la comunità di intelligence britannica ha condotto una propria indagine sulle origini della pandemia di Covid-19. L'attuale posizione ufficiale di Londra sulla questione è che la teoria della fuoriuscita non dovrebbe essere esclusa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato mercoledì che l'intelligence degli Stati Uniti ha stabilito che non c'erano informazioni sufficienti per valutare se il virus Covid-19 provenisse dal contatto umano con un animale infetto o da una fuoriuscita da un laboratorio, e ha ordinato alle agenzie di raddoppiare i loro sforzi per indagare sulla questione e di segnalargli i loro risultati in 90 giorni.A marzo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la versione completa di un rapporto di un gruppo internazionale di esperti dell'organizzazione in visita nella città cinese di Wuhan. Il rapporto ha concluso che la fuoriuscita del Covid-19 da un laboratorio era molto improbabile. Secondo gli esperti, il nuovo tipo di coronavirus è stato molto probabilmente trasmesso agli esseri umani dai pipistrelli attraverso un altro animale. Tuttavia, un rapporto dell'intelligence USA recentemente pubblicato e citato dal Wall Street Journal ha affermato che tre ricercatori del Wuhan Institute of Virology cinese si sono ammalati di infezioni respiratorie simili al Covid-19 nel novembre 2019, un mese prima che la Cina riportasse ufficialmente qualsiasi caso, il che ha scatenato nuove voci sulle origini del virus.Pechino ha più volte attaccato Washington sulla questione, affermando che stabilire le origini del virus è "una questione scientifica difficile" e gli Stati Uniti stanno "attualmente cercando di lasciare che i servizi di intelligence traggano conclusioni scientifiche".

regno unito

cina

