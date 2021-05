Covid, da lunedì Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna in zona bianca

https://it.sputniknews.com/20210529/covid-da-lunedi-friuli-venezia-giulia-molise-e-sardegna-in-zona-bianca-11496269.html

L'ordinanza è stata firmata dal Ministro Speranza. Via il coprifuoco e riaperture totali ma con le linee guida della zona gialla. 29.05.2021, Sputnik Italia

Da lunedì Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in zona bianca, le prime tre a essere senza coprifuoco.A proposito di ordinanze, Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, ne ha firmata una Che proroga fino al 15 giugno le restrizioni per l'ingresso nell'isola.La Sardegna rimane così l'unica regione italiana in cui non vige la libertà di spostamento tra regioni gialle e bianche e sarà possibile entrarvi solo con il green pass.Intanto da martedì bar e ristoranti potranno tornare ad utilizzare le sale interne, sia a pranzo sia a cena, su tutto il territorio nazionale.Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati verificati 3.351 casi di coronavirus su 247.330 tamponi effettuati, 83 morti e 7.569 guariti.

coronavirus in italia