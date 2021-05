https://it.sputniknews.com/20210529/covid-bassetti-immunita-di-gregge-non-rincorriamo-una-chimera-concentriamoci-sui-piu-fragili-11498891.html

Covid, Bassetti: "Immunità di gregge? Non rincorriamo una chimera. Concentriamoci sui più fragili"

In un'intervista rilasciata ad Adnkronos Salute, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova invita a non fissarsi sul... 29.05.2021, Sputnik Italia

Mentre tutti i virologi - o quasi - si propongono il raggiungimento dell'immunità di gregge, si leva come sempre fuori dal coro la voce di Matteo Bassetti.Bassetti ha spiegato che "immunità di gregge vuol dire raggiungere quella percentuale di copertura affinché il virus circoli meno o non circoli più. Si è parlato di un 65-70%". Per il professore invece "con questo virus dobbiamo cambiare modo di ragionare, usare un'ottica diversa dall'immunità di gregge o di popolo. Intanto da altri Paesi abbiamo visto come i benefici della vaccinazione si possano raggiungere anche prima. Poi c'è da capire la differenza con altri virus".Per gli under 65 invece basterebbe una copertura per almeno il 60-65%, ottenibile con la vaccinazione a tappeto. Infine il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha invitato a considerare la situazione da un punto di vista globale: tenendo conto che l'immunità di gregge planetaria è impossibile, ha ribadito la necessità di concentrarsi sulla copertura della parte di popolazione più a rischio.

