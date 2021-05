https://it.sputniknews.com/20210529/covid-19-russia-5053748-contagi-9289-120907-decessi-401-4670484-guarigioni-9250-11485692.html

Covid-19, Russia: 5.053.748 contagi (+9.289), 120.907 decessi (+401), 4.670.484 guarigioni (+9.250)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 9.289 nuovi contagi da coronavirus. 29.05.2021, Sputnik Italia

Il numero di nuovi casi rilevati Covid-19 in Russia è aumentato di 9.289 nelle ultime 24 ore, alzando il totale a quota 5.053.748, ha detto ai giornalisti la sede operativa per il controllo del coronavirus. Il tasso di crescita del Covid-19 in Russia è dello 0,18%. Sono stati registrati 401 nuovi decessi, per un totale di 120.907, mentre le persone guarite e/o dimesse dagli ospedali sono state 9.250, 4.670.484 dall'inizio della pandemia.

