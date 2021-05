https://it.sputniknews.com/20210529/cosmodromo-vostochny-batte-il-proprio-record-di-lanci-effettuandone-gia-3-nel-2021-11487808.html

Cosmodromo Vostochny batte il proprio record di lanci effettuandone già 3 nel 2021

Il Nuovo Cosmodromo Vostochny ha stabilito un record per il numero di razzi vettori lanciati durante l'anno. 29.05.2021, Sputnik Italia

Dopo il successo del lancio di satelliti OneWeb effettuato nella giornata di ieri, è salito a 3 il numero di lanci effettuati da Vostochny nel 2021. Il primo è stato effettuato il 25 marzo, il secondo il 26 aprile ed il terzo il 28 maggio. Il quarto lancio è previsto per il 1° luglio.Prima di questo risultato, il massimo di lanci annuali effettuati dal Cosmodromo era di 2.Il Cosmodormo Vostochny è attivo dal 2016. Durante questo periodo sono stati effettuati in totale 9 lanci, incluso un lancio d'emergenza nel 2017. In generale, dal nuovo cosmodromo veniva effettuato un lancio annuale.Eccezionalmente nel 2018 sono stati effettuati in un anno 2 lanci.

