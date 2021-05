https://it.sputniknews.com/20210529/congo-nuova-eruzione-vulcanica-vicino-a-goma-11487041.html

Congo, nuova eruzione vulcanica vicino a Goma

Congo, nuova eruzione vulcanica vicino a Goma

Sabato il vulcano Nyiragongo è eruttato al confine tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda e da allora ha ucciso almeno 32 persone. L'UNICEF aveva... 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T13:09+0200

2021-05-29T13:09+0200

2021-05-29T16:27+0200

eruzione vulcanica

repubblica democratica del congo

vulcano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11337984_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_6f536d57e5e201edb769197a4d9c3696.jpg

Aggiornamento: Il governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC) dopo un controllo aereo ha detto che non si è verificata nessuna nuova eruzione vulcanica nell'est del paese, si è trattato di un falso allarme.Il vulcano Murara è eruttato vicino alla città di Goma nella Repubblica Democratica del Congo, appena una settimana dopo una devastante eruzione del Monte Nyiragongo, ha detto il governo in un comunicato sabato. Un portavoce del governo, Patrick Muyaya, ha detto via Twitter che il vulcano è eruttato vicino a Virunga, che è una riserva naturale nazionale abitata da gorilla di montagna in pericolo critico di estinzione.Murara si trova nell'est del paese nelle vicinanze del vulcano Nyiragongo, che si è risvegliato una settimana fa. La sua massiccia eruzione e le successive scosse di assestamento sismico hanno causato oltre 30 vittime e sfollato più di 20.000 congolesi. Circa 40 persone sono ancora disperse.

repubblica democratica del congo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eruzione vulcanica, repubblica democratica del congo, vulcano