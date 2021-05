https://it.sputniknews.com/20210529/confindustria-per-italia-iniziato-sentiero-stretto-di-risalita-industria-solida-11487295.html

Confindustria, per Italia iniziato ‘sentiero stretto di risalita’: Industria solida

L'Italia riparte, è ripartita, ma il sentiero è stretto e irto di ostacoli. Siamo vicini alla svolta ma il percorso è lungo. Così Confindustria commentando... 29.05.2021, Sputnik Italia

Una Italia in cui “l’industria è solida” e la “produzione continua ad andare avanti”, e con un movimento anche nel settore dei servizi “con i primi segnali positivi dalle riaperture”, scrive ancora il CSC.Confindustria segnala che “c’è creazione di lavoro in Italia”, infatti “i dati sono positivi per gli investimenti e l’export è in salute”.Sul piano internazionale, analizza Confindustria, gli scambi sono robusti, ma le materie prime non energetiche continuano a rincarare. Nel frattempo, nell'eurozona, “si assiste al risveglio dei servizi, mentre la fiducia è sempre più alta negli USA”.Il rimbalzo del Pil in ItaliaSecondo il Centro studi Confindustria, nel terzo e quarto trimestre del 2021 l’Italia può attendersi un rimbalzo del Pil oltre il +4%, “che si consoliderà grazie all’impatto che verrà dagli investimenti finanziari dal piano europeo NG-EU”.La produzione industriale resta stazionaria (-0,1% in marzo) con un primo trimestre che chiude al +0,9%. Fa bene sperare il fatto che “le attese di produzione sono in deciso aumento e le scorte in rapido decumulo” una situazione che fa prevedere “una domanda oltre le previsioni e un necessario riaccumulo di stock, che sosterrà la produzione”.Servizi: ripresa in estateLa ripresa dei servizi è appena iniziata, ma sarà il trimestre estivo a dare la spallata al comparto più penalizzato dalla pandemia.La ripresa dei viaggi e dei consumi fuori casa farà risalire i settori “legati alla filiera del turismo e della cultura (musei, gallerie d’arte)”.Posti di lavoroPer il CSC sono stati creati 130 mila posizioni di lavoro tra gennaio ed aprile, che smuovono così il mercato. Si consideri che nello stesso periodo del 2020 il risultato è stato di -230 mila posizioni, mentre nel 2019 +260 mila.Riprendono anche gli investimenti da -10,8 di marzo a -0,5 di maggio. Il settore del leasing registra una ripresa nel primo quadrimestre, e il settore auto e beni strumenti mettono a segno i risultati migliori. Cresce anche il settore dei beni immobili.

