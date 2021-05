https://it.sputniknews.com/20210529/come-sta-silvio-berlusconi-secondo-matteo-salvini-sta-bene-11490484.html

Come sta Silvio Berlusconi? Secondo Matteo Salvini sta bene

Come sta Silvio Berlusconi? Secondo Matteo Salvini sta bene

Quali sono le reali condizioni di salute di Berlusconi? Sta bene come dice Salvini o sono severe come affermano gli avvocati? Il mistero permane e la politica... 29.05.2021, Sputnik Italia

C’è un certo mistero intorno allo stato di salute di Silvio Berlusconi, così i giornalisti chiedono con una certa costanza come stia il cavaliere anche agli alleati politici.Appena il 26 maggio i legali di Silvio Berlusconi insistevano sullo stralcio della sua posizione dal processo Ruby Ter, a Roma come a Milano, per le condizioni di salute giudicate “severe”.Le amministrativePer quanto riguarda le amministrative, il vertice si terrà la prossima settimana ed ovviamente: “Puntiamo a vincere le elezioni amministrative in autunno e presto avremo candidati unitari di tutto il centrodestra”.Salvini preoccupato dell’ascesa di Giorgia Meloni?Salvini si dice contento della crescita del centrodestra, ovviamente lo sa che la Meloni a 0,1% dal Pd e dal secondo posto nei sondaggi elettorali, è un qualcosa che non lo può far stare tranquillissimo.E l’idea sul futuro del centrodestra è chiara per il “capitano”: “Ho l’ambizione e la sensazione di poter guidare questa straordinaria forza che è prima in Italia. Per il momento solo nei sondaggi, presto anche nel suo governo”.

