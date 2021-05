Colombia, nuova giornata di violenze a Cali e blocchi a Bogotà

https://it.sputniknews.com/20210529/colombia-nuova-giornata-di-violenze-a-cali-e-blocchi-a-bogota-11486788.html

"Con eventi musicali e culturali commemoriamo un mese di inizio della Disoccupazione Nazionale. Fermarsi per andare avanti, viva il Blocco Nazionale!", ha scritto su Twitter il Centro Unitario dei Lavoratori (CUT), una delle aggressioni sindacali che costituisce il CNP, insieme a studenti, indigeni e organizzazioni sociali.Sebbene gli organizzatori abbiano assicurato che le marce si siano svolte pacificamente, la situazione sociale è difficile nel dipartimento della Valle del Cauca e nella sua città principale Cali, dove si sono svolte rivolte e c'è stata persino una sparatoria in cui sono morte tre persone, costringendo le autorità a dichiarare un coprifuoco dalle 19:00 ora locale. Nel pomeriggio, a Cali, diversi soggetti hanno attaccato un ufficiale della procura, accusandolo di aver sparato contro i manifestanti.Le informazioni iniziali indicano che gli uomini che bloccavano la strada hanno accusato l'ufficiale di essere un infiltrato e lo hanno aggredito dopo che questi ha sparato e ucciso due manifestanti, linciandolo e uccidendolo in una strada vicina.Inoltre, a Cali anche una stazione di polizia è stata distrutta e una stazione del trasporto pubblico è stata data alle fiamme. A Meanies, nella parte occidentale di Bogotà, un grande gruppo di persone ha invaso la corsia del sistema di trasporto Transmilenio e ha sequestrato uno degli autobus. Secondo le autorità, l'autobus era già stato recuperato senza che nessuno fosse ferito, ma altri blocchi si sono verificati anche in diversi punti della capitale. D'altra parte, in città come Pasto, Medellin, Ibagué e Montería le marce si sono svolte pacificamente e con esibizioni musicali.Inoltre, almeno 1.430 persone sono state arrestate arbitrariamente e sono state commesse violenze sessuali contro 21 donne. Di fronte a tali abusi, le Nazioni Unite, l'Organizzazione degli Stati Americani, l'Unione europea e le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato alla comunità internazionale un uso sproporzionato della forza da parte della polizia colombiana.

