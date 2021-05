https://it.sputniknews.com/20210529/casellati-e-minacce-di-morte-giunge-solidarieta-da-mattarella-e-draghi-11495904.html

Casellati e minacce di morte: giunge solidarietà da Mattarella e Draghi

Solidarietà da tutto il mondo politico nei confronti del presidente del Senato per le minacce di morte ricevute nelle ultime settimane. 29.05.2021, Sputnik Italia

Per le minacce di morte ricevute dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sono giunti i messaggi di solidarietà anche da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Mario Draghi.La presidente del Senato ha denunciato le minacce via social ed anche a mezzo lettera, ricevute questo mese.Anche Liliana Segre non ha fatto mancare il suo supporto morale, lei che viaggia sotto scorta per le numerose minacce ricevute:“Tutto il mondo politico deve sentire la responsabilità di unirsi per difendere la civiltà dei rapporti, il rispetto verso le donne che in ruoli diversi si impegnano nella vita pubblica, il rispetto verso le istituzioni”, ha proseguito la senatrice a vita.Ora indaga contro ignoti la Procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo. Il reato ipotizzato è di minacce aggravate.Con le minacce al presidente della Repubblica, è andata a finire con una “scampanellata” dei Ros dei Carabinieri alla porta di casa dell’hater.

