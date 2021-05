https://it.sputniknews.com/20210529/cargo-spaziale-cinese-entrato-con-successo-in-orbita-11493435.html

Cargo spaziale cinese entrato con successo in orbita

Nonostante un lancio posticipato, la nave è ora in rotta per portare rifornimenti e carburante alla stazione spaziale in costruzione. 29.05.2021, Sputnik Italia

La nave da carico spaziale cinese "Tianzhou-2" è entrata con successo nell'orbita specificata, per attraccare con il modulo base della stazione orbitante, secondo un comunicato del programma cinese di voli con equipaggio. Il lancio del veicolo Changzhen-7 con il camion spaziale è avvenuto alle 20.55 ora locale (14.55 ora italiana) dal Cosmodromo di Wenchang sull'isola cinese di Hainan.Inizialmente, il lancio di Tianzhou-2, che doveva consegnare carburante e carico alla stazione orbitale cinese in costruzione, era previsto per il 20 maggio, ma è stato posticipato per motivi tecnici. Il camion spaziale consegnerà 1,95 tonnellate di carburante e 4,69 tonnellate di altro carico in orbita. A bordo ci sono carichi necessari a un equipaggio di tre persone per rimanere alla stazione in costruzione per tre mesi, tra cui due tute spaziali per camminate spaziali.

