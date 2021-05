https://it.sputniknews.com/20210529/cane-cade-per-9-metri-in-una-ex-miniera-di-genova-salvato-dai-vigili-del-fuoco---foto-11494418.html

Cane cade per 9 metri in una ex miniera di Genova, salvato dai Vigili del Fuoco - Foto

Salvata dai Vigili del Fuoco, la cagnolina non avrebbe avuto via di scampo a causa del volo fatto per inseguire un animale selvatico. 29.05.2021, Sputnik Italia

Otta è salva grazie ai Vigili del Fuoco, era caduta in un pozzo profondo nove metri appartenente alla rete di cunicoli dell’ex miniera di Campo di Ne (Genova).La cagnolina si è salvata nonostante il volo di nove metri, ma impossibile per lei risalire. Così il suo padrone ha chiamato i Vigili del Fuoco, e sono intervenute le squadre di Genova e di Chiavari per salvare l’animale con una speciale attrezzatura per la calata del pompiere che ha riportato su Otta, infagottata e messa in sicurezza.Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha esultato per l’impresa compiuta dai Vigili del Fuoco.I Vigili del Fuoco hanno scritto che ci sono volute due ore di lavoro per salvare il cane, con “una complessa manovra di calata e recupero”.La cagnolina, che stava inseguendo un animale quando è caduta nel pozzo, deve ringraziare la squadra di Chiavari e di Genova intervenute con un carro speleo, e gli uomini del reparto SAF (speleo, alpino fluviale).La prossima volta sarà meglio mettere il guinzaglio, a Otta.

