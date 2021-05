https://it.sputniknews.com/20210529/autorita-della-repubblica-democratica-del-congo-smentiscono-la-notizia-su-nuova-eruzione-vulcanica-11491779.html

Autorità Congo smentiscono la notizia su nuova eruzione vulcanica

Il governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC) dopo un controllo aereo ha detto che non si è verificata nessuna nuova eruzione vulcanica nell'est del... 29.05.2021, Sputnik Italia

eruzione vulcanica

falso allarme

repubblica democratica del congo

vulcano

L'eruzione è stata segnalata nella giornata di oggi dal funzionario del governo Congolese Patrick Muaya, che ha detto che il vulcano Murara, che è considerato uno dei crateri di Nyamuragir, stava eruttando.L'informazione, come afferma ora il ministero, è stata un "falso allarme".Sabato scorso nella RDC si è verificata l'eruzione del vulcano Nyiragongo, vicino alla città di Goma, nella provincia del Nord Kivu. Secondo il portavoce ufficiale del governo, dopo l'eruzione del vulcano nella zona sono stati registrati più di dieci terremoti. Come ha riferito l'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) delle nazioni unite, ci sono stati più di 30 morti e 40 dispersi, e circa 20 mila sono rimasti senza casa.

repubblica democratica del congo

