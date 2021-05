https://it.sputniknews.com/20210529/ancora-test-infernali-per-la-toyota-hilux-di-whistlindiesel-11499306.html

Ancora test infernali per la Toyota Hilux di WhistlinDiesel

Ancora test infernali per la Toyota Hilux di WhistlinDiesel

WhistlinDiesel, noto per essere lo youtuber più distruttivo di Internet, ha pubblicato la seconda parte dei video in cui cerca di distruggere l'apparentemente... 29.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-29T22:05+0200

2021-05-29T22:05+0200

2021-05-29T22:05+0200

toyota

video

auto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/363/82/3638253_0:57:1101:676_1920x0_80_0_0_1b1e6d1ac6a6ff26c6bda5d31c0874de.jpg

Nel primo episodio il blogger aveva verificato la tenuta dell'auto sbattendo oltre 1000 volte le porte, attraversando le aree più impervie ad alta velocità, caricando un pallet di 1200 kg di blocchi di cemento sulla piattaforma e facendola schiantare contro un albero. Questa volta WhistlinDiesel ha deciso di iniziare il test con una manovra in curva che si è conclusa con il pickup ribaltato su un fianco. Dopo l'impatto il parabrezza del veicolo si è frantumato e la carrozzeria deformata. Non contento di ciò, lo youtuber si è deciso a verificare quanto carico sostenesse l'auto in queste condizioni. Il giovane ha collegato il rimorchio a collo d'oca Load Trail da 9,7 metri e 3.846 chilogrammi al pick-up. Lì ha posizionato una minipala John Deere da 5.488 kg e un Ford F-450 da 3.810 kg. A titolo di confronto, la capacità di traino massima della nuova Toyota Tundra del 2021 - un camion notevolmente più grande dell'Hilux - è di 4.626 kg. Nelle immagini si può vedere che i 13.600 kg di carico sono quasi il doppio di quanto pesa la carrozzeria dell'Hilux. Ma la Toyota è ancora in grado di muoversi in prima marcia - poi il blogger passa alla seconda. Alla fine, la Toyota Hilux del 1989 - nonostante i danni subiti durante il primo test e dopo l'incidente del primo episodio - è stata in grado di trainare oltre 13.600 kg di carico e guadagnarsi lo status di pick-up più indistruttibile del mondo .

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

toyota, video, auto