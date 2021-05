https://it.sputniknews.com/20210529/a-settembre-avremo-limmunita-di-gregge-in-italia-parola-del-sottosegretario-costa-11495360.html

A settembre avremo l’immunità di gregge in Italia, parola del sottosegretario Costa

Immunità di gregge entro settembre, ora sembra un traguardo più raggiungibile grazie all'arrivo di 20 milioni di dosi solo per il mese di giugno. 29.05.2021, Sputnik Italia

Andando avanti di questo passo “a settembre avremo l’immunità di gregge”, questa la convinzione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, riferita in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.A fine giugno avremo 20 milioni di vaccinati completi afferma Costa che crede che entro la fine di luglio l’Italia taglierà il traguardo dei 70 milioni di dosi somministrate alla popolazione.Una immunità galoppante, anche grazie alla possibilità di vaccinare gli adolescenti tra i 12 ed i 15 anni, che rappresentano 2,4 milioni di cittadini italiani. L'Ema ha infatti autorizzato il vaccino Pfizer per questa fascia di età. Ed entro la fine dell'anno sapremo se anche le fasce 2-5 anni e 5-11 anni potranno riceverlo.Dal 3 giugno, infatti, si potranno vaccinare con Pfizer anche gli under 16 e tutti gli italiani non ancora chiamati alla registrazione. Porte aperte anche nelle aziende, con Ferrero e Lavazza che hanno anticipato gli altri.Ma restano ancora 400 mila over 80 da vaccinare, fa sapere il sottosegretario alla Salute, e questi si vaccineranno con l’aiuto delle farmacie, dei medici di base e dei team sanitari che vanno di casa in casa a vaccinarli.In alcune Regioni si sperimenta anche il camper vaccinale per raggiungere gli over 70 nei mercati rionali.

