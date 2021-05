https://it.sputniknews.com/20210528/strage-piazza-della-loggia-mattarella-democrazia-liberta-e-diritti-sono-riusciti-a-prevalere-11471878.html

Strage Piazza della Loggia, Mattarella: democrazia, libertà e diritti sono riusciti a prevalere

Nel 47esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato le vittime uccise durante una manifestazione da una bomba piazzata all'interno di un cestino portarifiuti. Mattarella ha sottolineato che la strage del 28 maggio di "matrice neofascista, accertata dai procedimenti giudiziari" è stata una "ferita profonda inflitta non soltanto alla città di Brescia ma a tutta la comunità nazionale" in quanto faceva parte di "un’azione eversiva che aveva lo scopo di indebolire la democrazia, colpire le libertà costituzionali, seminare paura e, in questo modo, ostacolare la partecipazione civile, sindacale, politica".Con queste parole ha ricordato la strategia della tensione, la catena di attentati che in quegli anni minacciava le "conquiste di civiltà, che gli italiani avevano con sacrificio raggiunto dopo il fascismo e la guerra".Infine Mattarella ha manifestato solidarietà e vicinanza a parenti, amici e compagni esprimendo riconoscenza per l’impegno civile profuso in nome della verità e della giustiziaNella strage di Piazza della Loggia morirono 8 persone e altre 102 rimasero ferite durante una manifestazione antifascista. Per l'attentato vennero indagati diversi esponenti dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, ma solo due vennero condannati al carcere a vita. Il ministro della Giustizia Marta Cartabia non potrà essere a Brescia per la commemorazione, ma parteciperà alla cerimonia da remoto.

